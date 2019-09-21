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  3. EDHO'nun yayın günü değişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanacak?

EDHO'nun yayın günü değişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanacak?

EDHO'nun yayın günü değişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün yayınlanacak"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunun 1 Ekim Salı günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyurulmuştu. Ancak dizinin ilk yayın günüyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk 4 sezonunda büyük bir başarı elde ederek 5. sezon biletini almıştı. Kısa süre önce yayın tarihi belli olan dizinin 1 Ekim Salı günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyurulmuştu.

YENİ SEZON YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Son olarak diziyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 1 Ekim Salı günü değil, 24 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

KADROYA YENİ İSİMLER

Öte yandan bu sezon kadrosunu daha da güçlendiren diziye Burak Sergen, Naz Elmas ve usta oyuncu Selda Alkor dahil oldu. Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklandı. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

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