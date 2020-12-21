EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar'ın pozları sosyal medyayı salladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ile aşk yaşadığı iddia edilen Gizem Acar, yaz aylarında birlikte tatil yapmıştı. Kameralara yakalanan ikili aşk haberleri hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

2 ay önce Oktay Kaynarca ve Gizem Acar hakkında ortaya atılan iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Gizem Acar’ın hamile oldu haberleri ile Oktay Kaynarca, şu açıklamada bulunmuştu:

‘Magazin adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım’

GÜZELİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Gizem Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün çiçekli mini elbisesi ile bir paylaşımda bulunan Gizem Acar, verdiği pozu takipçileri ile paylaştı. Oktay Kaynarca gibi oyuncu olan 25 yaşındaki Gizem Acar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o paylaşım:

İşte Gizem Acar'ın dikkat çeken pozları...