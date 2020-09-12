EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca paylaştı: 'Süleyman Çakır' yorumu yağdı!

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde de efsane karakter Süleyman Çakır’ı canlandıran Kaynarca rolü gereği hep silahlarla haşır neşir oluyor.



Oktay Kaynarca Makine Kimya Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yeni silahları denedi ve sosyal medya hesabından bir poligon videosu paylaştı.

Ünlü oyuncu, Türk savunma sanayinin son yıllardaki atılımından etkilendi ve MKE’de yaptığı ziyaretten de kısa bir video paylaştı. Dizilerde elinden silah düşmeyen Oktay Kaynarca’nın Türkiye’nin bir başarısının reklamını yapması da oldukça anlamlıydı.

BİNLERCE SÜLEYMAN ÇAKIR YORUMU YAPILDI

Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının altına binlerce hayranı Süleyman Çakır ile ilgili yorumlar yaptı. Bir hayranı "Gözümüzde hemen çakır canlandı" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi "İstanbulun sefiri Süleyman Çakır" ifadesine yer verdi.

İşte Kaynarca’nın paylaşımı...