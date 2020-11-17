EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'dan flaş Polat Alemdar cevabı!

Kurtlar Vadisi’nin yıldızlarından biri olan Oktay Kaynarca’nın başrol olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Polat Alemdar rolüyle efsaneleşen Necati Şaşmaz’ın katılacağı bir süredir gündemdeydi. İddialar ortalığı karıştırırken EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan beklenen açıklama geldi.

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, “Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları” yönünde son günlerde gündeme gelen flaş iddiaya açıklık getirdi.

Uçankuş'ta yer alan habere göre; Oktay Kaynarca, ısrarlı Necati Şaşmaz sorularına, “Hayır, öyle bir şey yok” diyerek son noktayı koydu. 'Polat Alemdar' karakterinin, 'EDHO'da gizli devlet adamı olarak 'Hızır Çakırbeyli' ile irtibata geçeceği öne sürülmüştü.

Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar' olmuştu. 'Çakır, dizinin 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüştü.

'Kurtlar Vadisi' hayranlarına büyük üzüntü yaşatan 'Süleyman Çakır'ın ölümü sonrası karakterin gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve mevlit okutulmuştu.