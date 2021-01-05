EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı pandemide şair oldu, bir de çocuk kitabı yazdı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli’nin teyze kızı 'Hatice' karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, herkese kol kanat geren bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor. Güçlü duruşu ve gülen gözleriyle dikkat çeken Sevinç Kıranlı ile pandemi sürecini ve hayata dair zevklerini konuştuk. Hayatında 'keşke'lere yer olmadığını söyleyen oyuncu "Pişmanlık ve keşke'yi tanımıyorum. Yaşanılan her şeyin olması gerektiğine inananlardanım" dedi. Pandemide şair yönünü keşfettiğini dile getiren Kıranlı, 'Bir şiirim bestelendi bile' diye de ekledi.



'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice' karakteriyle 6 yıldır ekranlardasınız. Hatice ile ilgili sorularımız olacak size fakat öncelikle Sevinç Kıranlı kimdir? Nelerden hoşlanır, özel hayatında neler yapar?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunuyum. Üniversitede Pedagojik formasyon alırken başladığım drama öğretmenliği, beraberinde de çocuk tiyatrosunu getirdi. Birkaç yıl devam ettirdim fakat daha sonra işlerimin yoğunluğu nedeniyle oyunculuğa ağırlık vermek durumunda kaldım. Sonraki zamanlarda da çocuklara yönelik bir şeyler yapmak hep gönlümde ayrı bir yere sahip oldu. Bu sırada benim de çocuklarım oldu. Ailem, işim derken ertelediğim düşüncelerimin zamanı biraz da pandemi dönemine denk geldi ve şimdi beni çok heyecanlandıran bir çocuk kitabı projem var gündemimde. Tüm bunların yanında her zaman okumaya, araştırmaya, sağlıklı beslenme ve spora hayatımda çok önem veririm. Çocuklarımın da araştırmacı ruha sahip olabilmeleri için onları elimden geldiğince yüreklendirir, kendi kararlarını verebilen kendi fikirleri olan bireyler olabilmeleri için desteklerim.

‘SEVDALI DESİNLER’ ŞİİRİM ŞARKI SÖZÜ OLDU

Oyunculuktan başka yapmayı istediğiniz bir iş ya da hobileriniz var mı?

Ebru sanatı ile tanışalı yedi sekiz yıl kadar oldu. Bir yıl ders aldım ve sonrasında da evimde bir alan açıp devam ettim. Ebru’yu hobiden ileriye götürmem için gerek çevremden, gerekse hocamdan her zaman destek gördüm fakat boyun fıtığım Ebru aşkıma galip geldi. Kitap okumak olmazsa olmazım. Kitapta hiçbir zaman yeni çıkanları takip etmedim. Bazen uzun süreler bitkileri araştırdım, bazen de tarih beni benden aldı. Yazmak bana çok iyi geliyor, kendimle baş başa kalabildiğim, dingin ve sabır isteyen alanlarda daha mutluyum. Şiir ve müzik yine pandemi döneminde kendimde keşfettiğim bir diğer konu. Arkadaşım oyuncu müzisyen Burak Sevinç benim bir şiirimi besteledi. Kürdilihicazkar makamında çok naif bir Türk Sanat Müziği parçası oldu tam da gönlümden geçtiği gibi. Burak Sevinç’in Youtube kanalında dinleyebilirsiniz. Adı ‘Sevdalı Desinler’

Pandemi hayatınızda neleri değiştirdi? Gelecek planlarınız neler? Yurt dışında yaşamak gibi bir düşünceniz var mı?

Pandemi benim için tamamıyla bir kabullenme süreci oluyor. Hayatın kontrolünün ne kadar elimizde olmadığının bir kez daha kabulü ve göstergesi. Asla başka bir yere taşınmayı düşünmem, ülkemin her yanı ayrı güzel ve zenginliklerle dolu. Burada hayat zorlaştı diye gidecek biri değilim, tam tersi burayı güzelleştirmek durumları daha iyi hale getirmek için çabalamayı tercih ederim.

Eşiniz mesleğinizle ilgili size yardımcı oluyor mu? Sizi eleştirir mi?

Eşim pilot ve işe gidiş geliş saatleri o kadar benimle benzeşiyor ki bu konuda birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Kendisi her konuda tam destektir.

‘PİŞMANLIK VE KEŞKEYİ TANIMIYORUM’

Hayattaki en büyük mutluluğunuz ve pişmanlığınız, keşkeleriniz nelerdir?

Hayattaki en büyük mutluluğum iyikilerim çocuklarımdır. Pişmanlık ve keşkeyi tanımıyorum ben yaşanılan her şeyin olması gerektiğine inananlardanım. Sadece sorarım kendime benim bu yaşananlardan öğrenmem geren nedir? Hayat bana ne göstermeye çalışıyor? Ve yaşadığım her şeye şükrederim.

Dizide eşiniz Enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak'ı sorsak, onun hakkında neler söylemek istersiniz? EDHO setinde kendinize en yakın hissettiğiniz isim hangisi?

EDHO setinde artık biz tam manasıyla bir aileyiz büyüğümüze saygılı, küçüğümüze sevgi dolu ve hepimiz birbirimizle çok iyi birer arkadaşız. Hakan Karsak herkesin taktir ettiği, sevilen bir oyuncu ve çok iyi bir çalışma arkadaşıdır. Bugüne kadar ki meslek hayatımda da hep çok şanslı oldum partner konusunda aynı şimdi ki gibi.

Pandemi döneminde tabi ki sosyalleşemiyoruz fakat öncesinde EDHO ekibinde özel hayatınızda da sık sık görüştüğünüz isimler var mıydı?

Pandemiden önce her ay düzenli yemeğe çıkardık Zara, Benian Dönmez, Sabina Toziya , Sevil Akı ve ben. Ekip olarak da toplanır eğlenir arada bir muhakkak yorgunluk atardık. Şimdi gönüller bir, pandemiyle ilgili dualarımızın da bir olduğu gibi.