Hakan Karsak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis'in eniştesi rolünde seyirci karşısına çıkıyor. Dizi her salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Sultan dizisinde Bilal karakteri ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. EDHO'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir, kaç yaşında? Hakan Karsak nereli, hangi dizilerde oynadı?

EDHO'NUN ENİŞTESİ HAKAN KARSAK KİMDİR?

Hakan Karsak 1 Nisan 1975 yılında doğmuştur. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğu’na katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi’nde kursiyer olarak çalışmaya başladı. Liseden sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü’ne girdi.

EDHO'nun 'eniştesi' Hakan Karsak: O sahneleri oynarken zorlanıyorum

Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girdi ve buradan mezun oldu. Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF’le beraber çalışarak Düzce’de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. İlk bölümünden beri devam ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Enişte karakteriyle ünlenmiştir.

Tiyatro Oyunları

Polisler : Mrozek - Duru Tiyatro -2020

Lysistrata : Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

Toros Canavarı : İzmit Yeni Meydan Tiyatrosu

Sihirli Ülke : Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Diyarbakır Şehir Tiyatrosu - Theatre De Un Der Ruhr

Özgürlüğün Bedeli : Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

Dullar : Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

Hakan Karsak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Enişte) (TV Dizisi)

2019 – Aman Reis Duymasın (Enişte) (Sinema Filmi)

2018 – Kelebekler (Sinema Filmi)

2017 – 3,5 Lira (Kısa Film)

2015 – Köpek (Kaan) (Sinema Filmi)

2014 – Silsile (Bozo) (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Faysal) (TV Dizisi)

2014 – Sarmaşık (Nadir) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Basri) (TV Dizisi)

2014 – Neden Tarkovski Olamıyorum? (Sedat) (Sinema Filmi)

2014 – Muska (Yaşar) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Sinema Filmi)

2014 – Kumun Tadı (Fehmi) (Sinema Filmi)

2014 – Deniz Seviyesi (Sabri) (Sinema Filmi)

2013 – Kiracı (Sinema Filmi)

2013 – Vicdan (Yaşar) (TV Dizisi)

2013 – Patika (Kısa Film)

2013 – Ben O Değilim (Sinema Filmi)

2012-2013 – Sultan (Bilal) (TV Dizisi)

2012 – Diz (Kısa Film)

2011 – Çöpten Hayaller (Kısa Film)

2011 – Yangın Var (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (İlhan) (TV Dizisi)

2009 – Press (Komiser) (Sinema Filmi)

2009 – Ben Gördüm (Nuri) (Sinema Filmi)

2009 – Ay Lav Yu (Jandarma Komutanı) (Sinema Filmi)

2008 – Ayna (Kısa Film)

2007 – Min Dit (Sinema Filmi)