EDHO'nun Ebru'su hain çıktı, izleyiciler şokta! Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşında?

Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. EDHO’daki hain de yayınlanan son bölümle ortaya çıktı. Dizide Dilşad Şimşek’in canlandırdığı Ebru’nun Çakırbeyli ailesine ihanet ettiği ortaya çıkınca izleyiciler şoke oldu. İşte EDHO’nun Ebru’su Dilşad Şimşek hakkında merak edilenler...



EDHO’NUN EBRU’SU HAİN ÇIKTI!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz haftaki bölümlerinde iki isimden birisinin hain olduğu düşünülüyordu. Bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkan dizide hain belli oldu. Dilşad Şimşek tarafından canlandırılan Ebru Fethi’nin elemanı çıktı ve Çakırbeyli ailesine ihanet ettiği ortaya çıktı. Bu beklenmedik olay ekran başındakileri şoke etti.

DİLŞAD ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dilşad Şimşek 25 Kasım 1980 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Burada 13 yıl kaldıktan sonra İzmir'de de 14 yıl boyunca yaşayan Dilşad Şimşek İstanbul`a geldi. “London School of Public Relations” mezunudu Şimşek Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda reklamcı olarak McCann Erickson'da çalıştı. 1.5 yıl kadar BKM Prot ekibinde bulundu. Daha sonrasında 2 yıl daha devam eden oyunculuk eğitiminin ardından TV'de çalışmaya başladı. 12 Kasım 2011'de BVS Yapım'ın kurucusu ve yönetmeni Bedran Güzel ile evlendi. Bu evlilik 2017'de sonlandı. İki kız kardeşi vardır.

İlk olarak "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra ilk TV dizisi olan "Gün Akşam Oldu" Filiz Akın ve Halil Ergül`ün küçük kızı “Türkan” karakterini canlandırdı. Sonraki sezonda “Esir Şehrin Gözyaşları” dizisinde “Komiser Elif” karakteri rolünde yer aldı. 2013-2014 döneminde ise “Esra” karakteri ile “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide rol aldı ve bunun yanı sıra birçok reklam filmlerinde de yer aldı.