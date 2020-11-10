6. sezonuyla başarılı şeklide yoluna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde haklı bir kariyer elde eden Yunus Emre Yıldırımer, Eylül başında ise hayatının en mutlu anlarından birisini yaşadı. EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si Yunus Emre Yıldırımer'in paylaşımı büyük beğeni aldı.

Melissa Özge ile evli olan Yunus Emre Yıldırım’in oğlu Doğu, 8 Eylül tarihinde dünyaya geldi. Minik oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya müthiş bir sevgi gösterisi yapıldı.

Artık kariyerinden daha büyük bir amacı olan, bebeğinin büyüme sürecinde her halini izlemek için heyecan dolu olan Yunus Emre Yıldırımer’in oğlu Doğu da sevimliliği ile büyük ilgi görüyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik mesajları geldi. Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal ve Ceren Benderlioğlu da rol arkadaşlarına nazar boncuğu emojisi ile yanıt verdi.