EDHO'dan Payitaht Abdülhamid dizisine transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Payitaht Abdülhamid dizisine transfer! TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Payitaht Abdülhamid geçtiğimiz günlerde Vildan Atasever’i kadrosuna katmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre EDHO dizisi oyuncularından Alper Türedi Payitaht Abdülhamid’e transfer oldu.



1971 doğumlu olan Alper Türedi, birçok dizide farklı rollerde yer aldı. Dizi dünyasında canlandırdığı yan karakterlerle adını duyuran oyuncu, 2000’li yılların başından itibaren farklı yapımlarda boy gösterdi. Arka Sokaklar’dan Hatırla Sevgili’ye Aşk-ı Memnu’dan Ezel’e kadar birçok dizi rol alan oyuncu, kısa süreli yapımlarda bulundu.

Kara Para Aşk’ta Ali Güralp olarak dikkat çeken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli Atv dizisinde Suhpi karakterini canlandıran oyuncu, 30. bölümde karakterin ölmesi üzerine diziden ayrılmıştı. Oyuncu, son olarak da Diriliş Ertuğrul isimli yapımda Teokles karakterinde bulundu.

Rollerini başarıyla canlandıran Alper Türedi, şimdi de TRT1’in sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid’e katılıyor. Bu sezon birçok transfer yaparak 5. sezona başlayan TRT1 dizisi, kadrosunu genişletmeyi de sürdürüyor.