EDHO'da bu akşam neler olacak? EDHO 172. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO'da bu akşam neler olacak sorusu, Emir Benderlioğlu'nun canlandırdığı Behzat karakteri sonrası yoğun ilgi gördü. 171. bölümde Behzat'ın yaşayıp yaşamayacağı EDHO'da bu akşam belli olacak. Salı günlerinin sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de yayınlanıyor. EDHO'da bu akşam neler olacak?

EDHO'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

EDHO Behzat ölecek mi, ne olacak? EDHO Emir Benderlioğlu diziden ayrılıyor mu?

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EDHO 172. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 172. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.