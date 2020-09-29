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  • EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nefesler tutuldu: Alparslan intihar mı edecek?
29 Eylül 2020 Salı 23:32 | Son Güncelleme:

EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nefesler tutuldu: Alparslan intihar mı edecek?

EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nefesler tutuldu: Alparslan intihar mı edecek"

Atv'nin başarılı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EDHO yeni sezon fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Fragmanda Alparslan Çakırbeyli'nin eşi Özlem Çakırbeyli vurulurken Alparslan intihar etmeye kalkışıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı ile nefesleri kesti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan EDHO yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna dahil edilen Pelin Akil fragmanda yer alırken Özlem’in vurulması Alparslan’ı yıkıyor.

Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşerken Alparslan’a kurulan pusuda eşi Özlem vuruluyor. Bunun üzerine Alparslan intihara kalkışıyor. Alparslan’ın intihar edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 6 Ekim Salı akşamı Atv ekranlarında başlayacak. 

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