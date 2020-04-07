EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? İşte Atv yayın akışı

EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? sorusu gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Coronavirüs salgını nedeni ile diziler setlere ara vermişti. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanan EDHO'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 7 Nisan Atv yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyor.

EDHO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

EDHO yeni bölümü bu akşam da ekranlara gelmiyor. EDHO'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Açıklama yapıldıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

7 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

Saat 20:00'de Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek. Saat 22:30'da Yarının Dünyası (Yabancı Sinema) ekranlara gelecek.

EDHO SETİNDE CORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde yeni tip koronavirüs tedbirleri alındı.

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yönettiği dizi, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı. Bu kapsamda, başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların paylaştığı dizinin çekim mekanları dezenfekte ediliyor.

Mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yer günde en az 3 kez temizleniyor. Yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak, ulaştırmayı da toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla sağlıyor. Her ekip için ayrı ambulanslar bekletilen ve çalışanlarla oyunculara rutin kontroller yapılan sette, özel yaptırtılan tulum ve maskeler kullanılıyor.

EDHO'DA NELER YAŞANDI?

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir.

Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.