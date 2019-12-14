EDHO severler dikkat! Aman Reis Duymasın vizyonda! Aman Reis Duymasın yaş sınırı, fragmanı..

Aman Reis Duymasın filmi arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin tanınan karakterleri bu kez Aman Reis Duymasın filminde buluştu. 13 Aralık tarihinde vizyona giren film fragmanıyla dikkat çekti. Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca galada "Filmde konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarımdan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti anlattı. Aman Reis Duymasın yaş sınırı, konusu ve fragmanı izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte Aman Reis Duymasın filminin bilgileri..

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.

Künye :

Yapımcı: Sinehane

Yönetmen: Onur Tan

Görüntü Yönetmeni: Veysel Kılıç

Senaryo: Bahadır Özdener, Berna Aruz

AMAN REİS DUYMASIN YAŞ SINIRI

10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Şiddet ve korku unsurları içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI

Mustafa Üstündağ (Boran), Ozan Akbaba (İlyas), Emir Benderlioğlu (Behzat), Ceren Benderlioğlu (Ömür) Hakan Karsak (Enişte), Savaş Özdemir (Tipi) Sevinç Gürşen (Hatice), Sevil Akı (Emine), Tevfik Erman Kutlu (Tekin), Ömer Kurt (Zafer), Bekir Çiçekdemir (Hüsnü), Sabahattin Yakut (Korhan), Berna Üçkareler (Sibel), Ezgi Esma Kürklü (Gamze)