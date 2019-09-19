EDHO ne zaman başlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk 4 sezonunda büyük bir başarı elde ederek 5. sezonun biletini almıştı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa süre önce yayın tarihi belli olan dizi 1 Ekim'de ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

KADROYA YENİ İSİMLER

Bu sezon kadrosunu daha da güçlendiren diziye Burak Sergen, Naz Elmas ve usta oyuncu Selda Alkor dahil oldu. Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklandı. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 4. SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hızır ölümün eşiğinde! Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.