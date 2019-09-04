EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

EDHO ne zaman başlayacak? sorusu arama motorunda izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümü ile sezon finali yapmıştı. Eylül ayının gelmesi ile dizinin sevenleri EDHO ne zaman başlayacak? araştırma yapmaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihine ilişkin bilgiler..

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene 25 Eylül Salı günü başlamıştı.

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ'A 3 YENİ İSİM

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.