EDHO dizisine yapılan 3 bomba transfer gerilimi tırmandıracak!

Atv’nin sevilen dizisi EDHO 6. sezonuyla yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde usta oyuncu Oktay Kaynarca yer alıyor. Dizide bu hafta Behzat’ın öleceği konuşulurken yapılan 3 yeni transfer heyecan yarattı. Edinilen bilgiye göre EDHO oyuncu kadrosuna 3 yeni isim dahil oldu.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye Savaşçı dizisinde Simon rolünü oynayan Soner Türker katıldı. Türker, ekranda genellikle ‘kötü adam’ rollerinde yer alıyor ve başarılı oyunculuğuyla da herkesin takdir ettiği bir isim. Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre diziye Türker ile birlikte iki isim daha dahil oldu.

Yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı diziye ayrıca Ahmet Erkut ve Uğur Keleş de katıldı. Soner Türker ‘Selman Korkmaz’ karakterine hayat verirken, Ahmet Erkut ‘Dayı Korkmaz’ ve Uğur Keleş de ‘Derman Korkmaz’ karakterini oynayacak.

Bu hafta heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek olan dizide Emir Benderlioğlu’nun canlandırdığı Behzat karakterinin vurulması ve canı ile mücadele etmesi dikkatleri çekecek.