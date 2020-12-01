EDHO 175. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 174. yeni bölüm izleme linki!

EDHO 175. bölüm fragmanı dizinin izleyenlerine gelecek bölüm hakkından ipucu veriyor. Salı akşamları ATV'de yayınlanan dizi de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından ardından Bahar'ı yanından ayırmayan istemeyen Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşması ile karşı karşıya kalıyor Peki, EDHO 175. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Yunus Emre Yıldırım ve Pelin Akil yer alan EDHO 174. yeni bölüm izleme linki sizlerle...

EDHO 175. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

EDHO 175. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

EDHO 174. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

EDHO 174. YENİ BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur.

Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.