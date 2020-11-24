EDHO 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümde neler olacak?

Salı akşamlarının en çok izlene yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Her hafta heyecanı dorukta tutan EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli yeğenini hayatını korumak için hasımları ile anlaşmak ister. Fakat Alpaslan amcasının ona ihanet ettiğini düşünür. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik'in bulunduğu ATV'nin sevilen dizisi EDHO son bölümde neler olacak?

EDHO 174. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 174. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.

Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

