EDHO 172. bölüm izleme linki! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın yer aldığı EDHO 172. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında başarılı bir konumda yer alıyor. Dizinin 172. bölümünde Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alıyor. EDHO 172. bölüm özeti ve 173. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu