EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 169. bölümde neler olacak?

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) salı akşamlar saat 20.00'da yayınlanıyor. EDHO 170. bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. EDHO 169. bölümde ise Hızır Reis düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EDHO 170. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 170. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam ekrana gelecek olan 169. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





EDHO 169. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alparslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip ailende de kovar.

Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de arşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlar'dır.

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'ın en büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur.

Hızır Reis düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.