EDHO 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Son bölümü izleyenler ve gelecek bölümde neler olacağını öğrenmek isteyenler ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ aramasını yapıyor. Dizinin son bölümünde Hızır'ın son kez konuşup, geleceğiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarını şaşırtıyor. EDHO yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. SON BÖLÜ ÖZETİ

"Biri kurtuluyor ama biri illaki ölecek!"

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu