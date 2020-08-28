Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3449
  • 8,7381
  • 462.806
  • 1098.71
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eda Taşpınar'ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan sabıkalı çıktı!
28 Ağustos 2020 Cuma 16:29 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan sabıkalı çıktı!

Eda Taşpınar'ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan sabıkalı çıktı!

Son günlerde sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yeni bir aşka yelken açan oyuncu Çağrı Atakan sabıkalı çıktı. Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Taşpınar'ın sevgilisinin sabıkalı olduğu gündeme bomba gibi düştü.

BANA BAK SENİ MAHVEDECEĞİM

Günaydın'da yer alan habere göre; 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Eda Taşpınar'ın bu olayı bilip bilmediği ise henüz bilinmiyor.

Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
ABD ile Rusya arasında Covid-19 aşısı gerilimi: Bunun adı çekememezlik!
Herkesi ilgilendiriyor... İstenmeyen ticari mesajlarda yeni dönem!
Sadece bamya ile tarıma başladı, şimdi 100 çeşit ürün yetiştiriyor

Sadece bamya ile tarıma başladı, şimdi 100 çeşit ürün yetiştiriyor

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliğ

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor