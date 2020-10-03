Eda Taşpınar'dan evlilik açıklaması

Keyifli oldukları görülen çiften Çağrı Atakan, "Göbek mi yaptınız?" sorusuyla karşılaşınca imdadına Eda Taşpınar, yetişti. Sosyetik güzel, "Onda da göbek varsa, adam takır, takır" diye konuşup güldürdü.

Taşpınar'ın sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımların gündem olduğu hatırlatılınca, sosyetik güzel, "Sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. Fotoğrafların altına da hayatla ilgili yazılar yazmayı çok seviyorum. Onun için de sosyal medyayı kullanıyorum. Bir de işimin bir parçası, bilindiği üzere benim bir şirketim var dokuz sene evvel kurduğum, onun da bir parçası" dedi.

Paylaşımlarının altına yazdığı güzel sözler Çağrı Atakan’a hatırlatılıp Eda Taşpınar, "Romantik midir?" sorusuna, "Romantik. Duygusal bir kadın" yanıtını verdi. Taşpınar ise, "Öyle gözükmesem de, dışarıdan böyle dan dun biri gözüküyorum. İç dünyam öyle değil yani. İyi bir şey, her şeyden biraz lazım bu hayatta. Tek bir şey olmak sıkıcı bence. İnsanların beklenmediği bir şeyler karşılaşıyorlar bende, daha soğuk birini bekliyorlar. Güzel oluyor insanları şaşırtmak" dedi.

Çağrı Atakan, "romantik mi?" sorusuna Taşpınar, "Fena değil. Tatlı yani" yanıtını verdi. Taşpınar'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını kıskanmadığını söyleyen oyuncu, "Gayet sanatsal buluyorum, işiyle alakalı şeyler. Life time yapıyor, bir problem yok benim için” dedi. Çok konuşan bir çift olduğunu söyleyen Taşpınar, "İnsan iletişim kurduktan sonra çok rahat ediyor. İkimizde çocuk değiliz, 40 yaşındayız. Onun için de çok güzel anlaşıyoruz" diye konuştu.

"ÇOK ERKEN DEĞİL Mİ?"

"Bu anlaşmanın sonu evlilik olur mu?" sorusuna Taşpınar, "Biraz çok erken değil mi? Üç aydır beraberiz. Deyip yolu kesmişim. Herkesi evlendirmeyin, insanlar mutlu. Evlenince çocuk ne zaman, sonra boşanıyor musunuz? diye soracaksınız. İnsanlar mutlu olsun, önemli olan o. İki kişi birbirleriyle güzel vakit geçirip, keyif alıyorlarsa uzunda bir şey yaşıyorlarsa. Böyle bir şey olursa saklamam söylerim" yanıtını verdi.