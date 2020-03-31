Eda Ece'nin 'Yasak Elma' açıklaması sosyal medyayı karıştırdı! Yasak Elma sezon finali mi yaptı?

Önceki gün Zeynep Bastık'la sosyal medya hesabından canlı yayında sohbet eden Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, "Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık" dedi. Ece'nin bu sözleri sosyal medyayı salladı. Yasak Elma'nın hayranları dizinin sezon finali yapıp yapmadığını merak etmeye başladı.

YASAK ELMA SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy konuyla ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aksoy, "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz de mayısta çekimlere devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil" dedi.