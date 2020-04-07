Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e 'Yasak Elma' sitemi: Yazıklar olsun!

Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden sık sık sevenlerinin beğenisine sunan ikiliden Eda Ece, bu kez sevgilisine sitem ederek herkesi şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'e korona günlerinde izlediği dizileri sordu. Tuncer'in önerdiği diziler, 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' oldu.

Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

BEĞENİ YAĞDI

Buğrahan Tuncer'in sevgilisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Ece'nin hayranları şakayla karışık yapılan bu yoruma beğeni yağdırdı.