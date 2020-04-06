Eda Ece'den şaşırtan çıkış: Bekleyin beni!

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu Eda Ece, salgın nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor. Yasak Elma dizisine mecburi ara verilince Ece kendini eve kapattı. Bu süreçte gün içinde neler yaptıklarını yayınlayan Ece, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Yemek programları bekleyin beni" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bütün Türk mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beni."