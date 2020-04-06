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  3. Eda Ece'den şaşırtan çıkış: Bekleyin beni!

Eda Ece'den şaşırtan çıkış: Bekleyin beni!

Eda Ece'den şaşırtan çıkış: Bekleyin beni!

Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Eda Ece, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte neler yaptığı paylaşan Ece, dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu Eda Ece, salgın nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor. Yasak Elma dizisine mecburi ara verilince Ece kendini eve kapattı. Bu süreçte gün içinde neler yaptıklarını yayınlayan Ece, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Yemek programları bekleyin beni" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bütün Türk mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beni."


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