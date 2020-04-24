Eda Ece Yasak Elma'daki rol arkadaşlarına seslendi: Sarılmayı özledim!

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık 'evde kalın' mesajı verdi ve sokağa çıkma kısıtlandırılması getirildi. Çağrıya ve yasağa uyan ünlüler de evlerine kapandı. O isimlerden biri de Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece oldu. Ece, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.

'BİZİM KIZLARA SARILMAYI ÖZLEDİM'

Bir süredir Yasak Elma setine de ara veren güzel oyuncu, rol arkadaşlarını özledi. Son olarak Instagram hesabından Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile fotoğrafını paylaşan Ece, "Bizim kızlara sarılmayı ve karşılıklı kahkaha atmayı özledim gerçi o facetimedan devam" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni geldi.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2013 Kızım İçin Tuğba Başrol

2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Görümce Deniz Başrol

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol

2017 Yol Arkadaşım Aysun Yardımcı Oyuncu

2018 Deliha 2 BaşrolTelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar

2003 Hayat Bilgisi Sude Konuk Oyuncu

2010 Bez Bebek Kötü Prenses Konuk Oyuncu

2011 Pis Yedili Günçiçek Başrol

2014 Beni Böyle Sev Zeyno Yardımcı Oyuncu

2015 İlişki Durumu: Karışık Elif Başrol

2018- Yasak Elma Yıldız Yılmaz Argun Bașrol