Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sezonu Bodrum'da açtı! Lüks tatilden ilk kareler...

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum’dan yana kullandı.

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Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı.

Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.