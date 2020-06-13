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  3. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sezonu Bodrum'da açtı! Lüks tatilden ilk kareler...
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:12 | Son Güncelleme:

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sezonu Bodrum'da açtı! Lüks tatilden ilk kareler...

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sezonu Bodrum'da açtı! Lüks tatilden ilk kareler...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, merkezdeki lüks villalardan birini kiraladı.

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum’dan yana kullandı.

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Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı.

Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.

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