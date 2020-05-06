Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrılmamış! Karantina günlerini birlikte geçirdikleri ortaya çıktı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i sosyal medyadan silmesi, çiftin ayrıldığı yönünde haberler çıkmasına neden olmuştu. Daha sonra sevgilisini takibe geri alan Ece'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Eda Ece, ayrıldıkları iddia edilen Anadolu Efes’te forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer’le, karantina günlerini birlikte geçirdiğini söyledi. Oyuncu, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, ayrılık sorularına, “Kendisi içeride...” cevabını verdi. Tuncer, daha sonra yayına katılarak, yorum yaptı.