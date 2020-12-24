'Eda Ece, Burak Özçivit, Gizem Karaca gibi ünlülerin doğum günü bağışları yaraları sardı'

Eda Ece, Burak Özçivit, Gizem Karaca, Seçkin Özdemir ve Aslıhan Güner Kılıç gibi isimlerin doğum günlerinde Türk Kanser Derneği’yle birlikte başlattıkları ‘bağış kampanyası’ birçok hastaya umut oldu. Sosyal medyadan duyurdukları kampanyalarla sevdiklerinden bağış toplayan ünlülerin bu etkinlikleri, birçok hastanın yardım ihtiyacını giderdi. Türk Kanser Derneği Kurumsal İletişim Sorumlusu Özlem Yerigüzel, bu kampanyalarla ilgili geri dönüşleri AKŞAM Gazetesi’ne anlattı.

YARALARIMIZ SARILDI



Bağışlarla yaralarını sardıklarını söyleyen Yerigüzel, “Pandemi her sektörde olduğu gibi dernekleri de çok etkiledi. Zor günler geçiren insanların, ilk olarak yaptıkları şey bağışlardan vazgeçmek oldu. Ayrıca kermes ve etkinliklerle elde ettiğimiz gelirler de bu dönemde doğal olarak gerçekleşemedi. Ama ünlü isimlerle yaptığımız bu bağışlar, yaralarımıza adeta merhem oldu. Pandemi dönemi boyunca 6 hastamızın tüm masrafları karşılanırken yine bu dönemde zorluk çeken kanser hastalarımıza maddi desteklerde bulunduk. Kampanya dışında kendi adlarına da bağış yapan sanatçılar, şu an en büyük destekçimiz’’ dedi.