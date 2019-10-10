Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç'ın enerji yüklemesi olayında yeni gelişme

Survivor Ecem Karaağaç’ın enerji yüklemesi olayında yeni gelişme yaşandı. Ecem Karaağaç kimdir? Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyleyerek mahkemeye başvuru yapmıştı. Karaağaç'ın şikayetçi olduğu kişinin 31 yıl hapsi istendi. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç birinci olamamıştı.

ECEM KARAAĞAÇ’A İSTİSMAR OLAYINDA YENİ GELİŞME

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Karaağaç’ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise 3. Sınıfta Amerika'ya giden Karaağaç, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ecem Karaağaç, Futbol oynuyor, fitness ile uğraşıyor, boks yapıyor. 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynamış. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücüymüş. Okçuluk ve binicilik yapıyor. Bunları da hobi olarak değil ileri düzeyde yapıyor. Karaağaç 1,74 cm boyunda ve 60 kilogram.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç birinci olamamıştı.