Ece Yosmaoğlu eski eşi Ozan Doğulu'ya sitem etti: Bu nasıl bir sorumsuzluk!
48 yaşındaki ünlü aranjör Ozan Doğulu, uğruna evliliğini bitirdiği şarkıcı Hera Aslan'la birlikte Bodrum'a gitti. Ancak Doğulu, şehirler arası seyahat yasağı gelince İstanbul'daki 3 kızından ayrı kaldı. İddiaya göre Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu da kızlarının babasına “Bu nasıl sorumsuzluk!” diye tepki gösterdi.
Ozan Doğulu, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına kulak asmadı ve sevgilisi Hera Aslan'la beraber 20 Mart'ta İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Ünlü müzisyen, seyahat yasakları getirilince 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen aşkıyla Bodrum'da kaldı.
KIZLARINDAN AYRI KALINCA ESKİ EŞİNİ KIZDIRDI
Bu duruma en çok üzülen ise Ozan Doğulu'nun eski evliliğinden olan ve sık sık bir araya geldiği kızları oldu. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski eşinden üç kızı olan müzisyen, kızlarına kavuşabilmek için seyahat yasağının bitmesini beklerken, Ece Yosmaoğlu ile gerginlik yaşadı.
Ece Yosmaoğlu, sevgilisiyle Bodrum'a giden Ozan Doğulu'ya "Bu nasıl bir sorumsuzluk!" diyerek sitem etti.