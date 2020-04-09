Ece Yosmaoğlu eski eşi Ozan Doğulu'ya sitem etti: Bu nasıl bir sorumsuzluk!

Ozan Doğulu, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına kulak asmadı ve sevgilisi Hera Aslan'la beraber 20 Mart'ta İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Ünlü müzisyen, seyahat yasakları getirilince 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen aşkıyla Bodrum'da kaldı.

KIZLARINDAN AYRI KALINCA ESKİ EŞİNİ KIZDIRDI

Bu duruma en çok üzülen ise Ozan Doğulu'nun eski evliliğinden olan ve sık sık bir araya geldiği kızları oldu. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski eşinden üç kızı olan müzisyen, kızlarına kavuşabilmek için seyahat yasağının bitmesini beklerken, Ece Yosmaoğlu ile gerginlik yaşadı.

Ece Yosmaoğlu, sevgilisiyle Bodrum'a giden Ozan Doğulu'ya "Bu nasıl bir sorumsuzluk!" diyerek sitem etti.