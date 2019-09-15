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  3. Ece Uslu'ya Rotweiller şoku! Korkmuyorum derken kolunu ısırdı

Ece Uslu'ya Rotweiller şoku! Korkmuyorum derken kolunu ısırdı

Ece Uslu'ya Rotweiller şoku! Korkmuyorum derken kolunu ısırdı

İzmir Çeşme’de bir arkadaşını ziyarete giden Ece Uslu, Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırılınca hastanelik oldu.

Ece Uslu korku dolu anları şöyle anlattı: “Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi. Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım. Bunu yapmamak gerekiyormuş. Kolumu kaptı, arkadaşlarım kurtardı. Onlar da çok üzüldü. Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum. Röntgende de kemiğim temiz çıktı.”

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