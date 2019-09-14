Ece Seçkin'e sevgilisinden 600 bin liralık hediye! 'Tüm kızlara 1.50 şansı diliyorum'

Partinin kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Ece Seçkin, “Bir sürpriz bekliyordum ama bu kadarını değil. Bu gece sevdiğim bütün arkadaşlarım burada. Günlerdir hiçbir şey çaktırmadılar bana. Çok mutluyum. Bol konserli, çok güzel şarkılar ve işler yapacağımız, uğurlu bir yaş olsun.” dedi.

600 BİN LİRALIK HEDİYE

Gecenin asıl sürprizi ise, aynı zamanda partiyi de organize eden nişanlısı Çağrı Terlemez’den geldi. Terlemez’in hediyesi 600 bin lira değerindeki Porsche Carrera otomobil oldu. Seçkin “Uzun zamandır bu otomobili istiyordum. Evet pahalı bir hediye ama beni gerçekten çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Öte yandan ünlü popçu, sevgilisinin doğum günü hediyesi olan Porsche marka arabanın fotoğrafını şu notla paylaştı: “Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar,gelsenize”