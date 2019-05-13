Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen 'boya bak' yorumu üzerine takipçisine adeta ateş püskürdü.
Ece Seçkin, takipçisine verdiği ağır cevap ile gündemde.
Seçkin, önceki gün çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.Fotoğrafın altına bir takipçisinin 'Boya bak' yazması üzerine Seçkin, adeta ateş püskürdü.
'DOLGUDAN PATLAMAK ÜZERE'
Ece Seçkin takipçisine, 'Üst dudağın dolgudan patlamak üzere. Profil fotoğrafından çıkıp evreni kaplayacak gibi, dikkat et' dedi.