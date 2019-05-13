Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap

Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap

Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap

Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen 'boya bak' yorumu üzerine takipçisine adeta ateş püskürdü.

Ece Seçkin, takipçisine verdiği ağır cevap ile gündemde.

Seçkin, önceki gün çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.Fotoğrafın altına bir takipçisinin 'Boya bak' yazması üzerine Seçkin, adeta ateş püskürdü.

'DOLGUDAN PATLAMAK ÜZERE'

Ece Seçkin takipçisine, 'Üst dudağın dolgudan patlamak üzere. Profil fotoğrafından çıkıp evreni kaplayacak gibi, dikkat et' dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Burdur´da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya´nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişki

Üniversiteli İrem´in kahreden ölümü... Aylar sonra görüntüler ortaya çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira