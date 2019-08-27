Ece Seçkin ve nişanlısı Çağrı Terlemez, bir gecede 65 bin TL hesap ödedi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yoğun konser maratonuna kısa bir ara vererek yazın son günlerinde pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile İbiza'ya tatile gitti. Tatilin keyfini doyasıya yaşayan Seçkin ve Terlemez'in, herkesin kalabalık arkadaş grubuyla olduğu meşhur localarda baş başa olmaları dikkat çekti.

BİR GECEDE 65 BİN TL ÖDEDİLER

Çağrı Terlemez'in uçuşları ve Ece Seçkin'in konserleri sebebiyle görüşemeyen çift, çıktıkları tatilde gece rahat eğlenebilmek için VIP TABLE denen İbiza eğlence sistemine kişi başı 5000 € (yaklaşık 32 bin 500 TL) ödedi. Yani çift, iki kişi için 65 bin TL ödeyemeyi gözden çıkardı.