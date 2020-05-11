Ece Seçkin: Unutulmaktan çok korkuyorum!

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak olan ve evinde vakit geçiren Ece Seçkin, bu süreçte neler yaptığını anlattı. Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, günde 7 kez evi süpürüyorum dedi.

GÖZLERİ DOLDU

İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Güzel şarkıcının bu sırada gözleri doldu



'SOKAĞA ÇIKARIM, KİMSE BENİ TANIMAZSAM NE YAPARIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde" dedi.



Bu günlerde en büyük destekçisinin nişanlısı olduğunu söyleyen Seçkin, "O olmasa delirirdim" dedi. Ardından röportaja dahil olan Çağrı Terlemez, "Ece'nin takıntıları çok arttı. Aynı yeri defalarca siliyor. Bu tabii ki beni zorluyor. Bir tel saçım yere düşse geriliyorum. Hatta o mutlu olsun diye ondan önce kalkıp mutfağı temizliyorum."

Öte yandan Ece Seçkin'in el lezzetinin harika olduğunu söyleyen Çağrı Terlemez, "Ece efsane yemek yapıyor, ben böyle karantinaya devam ederim benim için sıkıntı yok" dedi.