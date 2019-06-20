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  3. Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile tatil alışverişinde görüntülendi

Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile tatil alışverişinde görüntülendi

Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile tatil alışverişinde görüntülendi

Son dönemde yaptığı başarılı çıkış ile yükselişi yakalayan şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile tatil alışverişinde objektiflere takıldı. Çift alışverişlerini tamamladıktan sonra bir restoranda öğlen yemeği yedi.

Şarkıcı Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tatil öncesi alışverişe çıktıklarını söyleyen ikiliden Ece Seçkin, "Tatile çıkmak için seçimleri bekliyoruz. O yüzden şimdiden alışverişimizi yapıyoruz. Seçim sorası zaman kaybetmeyelim" dedi.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez, alışverişlerini tamamladıktan sonra bir restoranda öğlen yemeği yedi.

"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMİYORUZ"

Çift, geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. İş toplantısından çıktıklarını belirten Ece Seçkin, “Düğün hazırlıkları başladı mı?” sorusuna “Evlenmek için acele etmiyoruz. Nişanımızı yaptık yaza doğru evleniriz herhalde. Henüz bir şeye karar vermedik” diye cevap vermişti.

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