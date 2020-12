Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Ece Gürsel hakkında araştırmalar hız kazandı. Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında? Ece Gürsel nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ece Gürsel, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mankenlik kariyerini uzun yıllar sürdüren Ece Gürsel, daha sonra şarkıcılığa başladı.

ECE GÜRSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Antalyalı olan Ece Gürsel, 11 Aralık 1982 tarihinde dünyaya geldi. Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ece Gürsel 1999 yılında bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da mankenliğe başladı. Aynı sene Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model Of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi.