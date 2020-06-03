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  3. Ece Erken'le yasak aşkı olay olmuştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı
03 Haziran 2020 Çarşamba 13:41 | Son Güncelleme:

Ece Erken'le yasak aşkı olay olmuştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı

Ece Erken'le yasak aşkı olay olmuştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı

Yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Ece Erken'in bir süre önce nokta koyduğu, uğruna işini kaybettiği yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden ayrıldı.

Çift, dün akşam saatlerinde İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla resmen boşandı. Sevgilisinin evine gidip araçlara zarar veren Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını şöyle açıklamıştı:

"HERKES KENDİ ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN"

“Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım, hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın.”

Sunucu, ayrılık açıklamasının ardından boşanma belgesini de paylaşıp, “Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum.” ifadelerini kullandı. (Ensonhaber)


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