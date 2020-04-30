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  3. Ece Erken'in yıllar önceki hali görenleri şaşırttı

Ece Erken'in yıllar önceki hali görenleri şaşırttı

Ece Erken'in yıllar önceki hali görenleri şaşırttı

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına aile bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Yaşadığı yasak aşk sonrasında son derece sıkıntılı günlerden geçen Ece Erken, bu süre zarfında dostlarından ve çocuğundan destek alıyor. Sosyal medya hesabını yaşadığı zor günlere rağmen aksatmayan Ece Erken, bu defa da çocukluk fotoğrafı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Erken, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü ve şu satırları paylaştı:

“Biraz tombiş, biraz saftirik bir çocukluğum oldu. Babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki.. evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun.”


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