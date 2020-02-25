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  3. Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan flaş açıklama!

Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan flaş açıklama!

Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan flaş açıklama!

Söylemezsem Olmaz'ın ünlü sunucusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmiş, "Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" demişti. Erken'in ardından Mahmutyazıcıoğlu cephesinden de açıklama geldi.

Sunucu Ece Erken’in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu iddia edilmişti. Erken ilişkinin gizli olmadığını belirterek itirafta bulunmuş, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." demişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım'ın bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtığı öğrenilmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Ece Erken'in ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinden de açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erken daha önce, "Hayatımda hiç evli bir insanla birlikte olmadım, olmam da" demişti.


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