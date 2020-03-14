Ece Erken'e 'Söylemezsem Olmaz'daki eski partneri Nihat Doğan'dan olay gönderme!

Nihat Doğan, Beyaz TV’deki 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken’e göndermede bulundu.

'NE KADAR ŞÜKRETSEM AZDIR'

Instagram hesabından "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" notunu düştü. Doğan'ın paylaşımı akıllara Ece Erken'i getirdi.