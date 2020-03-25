Ece Erken'e bir şok da Lerzan Mutlu'dan

Lerzan Mutlu, Ece Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi ve ekledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.

'VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'

Şarkıcı, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.