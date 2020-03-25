Ece Erken'e bir şok da Lerzan Mutlu'dan
Lerzan Mutlu, 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Şarkıcı, Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak ilişki yaşaması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Lerzan Mutlu, Ece Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi ve ekledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.
'VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'
Şarkıcı, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.