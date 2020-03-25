Ece Erken'den 2. Sayfa sunucularına tehdit! Müge ve Gülşen canlı yayında ifşa etti

Sunucu Ece Erken’in, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu iddia edilmişti. Erken ilişkinin gizli olmadığını belirtmiş, "İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" sözleriyle yasak aşkı itiraf etmişti.

Sadece itiraf etmekle kalmayan Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evliliği süren Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarının aynalarını kırdığı video ile günlerce konuşulmuştu. Ünlü sunucu ortaya çıkan görüntülerin ardından da Söylemezsem Olmaz programından istifa etmişti.

2. SAYFA'YA TEHDİT!

Ece Erken'in yasak aşkını 2. Sayfa programında masaya yatıran Müge ve Gülşen, ünlü sunucuyu ağır bir dille eleştirmişti. Bu eleştirilerin ardından dün Ece Erken'den flaş bir hamle geldi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Erken, Müge ve Gülşen'i tehdit etti. Sunucular, "19.45te cep telefonumuza gelen tehdit içerikli mesaj var" diyerek Ece'yi ifşa etti ve sözlerinin arkasında olduklarını belirterek Erken'e yüklendi.

Bu iddialara Ece Erken'in ne yanıt vereceği merak konusu oldu.