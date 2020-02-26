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  3. Ece Erken ve Reynmen birbirine girdi! 'Dinime küfreden müslüman olsa'

Ece Erken ve Reynmen birbirine girdi! 'Dinime küfreden müslüman olsa'

Ece Erken ve Reynmen birbirine girdi! 'Dinime küfreden müslüman olsa'

Geçen günlerde evli bir adamla aşk yaşadığını itiraf eden Ece Erken'e, Reynmen'den gönderme geldi. Ünlü YouTuber'ın göndermesinin ardından Erken, sert bir açıklamada bulundu.

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken ile YouTuber Reynmen arasındaki kavga devam ediyor. Ece Erken, Reynmen'e 'Kafir' diyerek kavganın fitilini ateşlemişti. Reynmen de Ece Erken'e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?" demişti.

İTİRAF SONRASI OLAY SÖZLER

Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki, Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reynmen, "Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi.

Bu sözler üzerine Ece Erken'den de cevap gecikmedi. İşte Erken'den son gelen sert açıklama:


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