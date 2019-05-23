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Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı: Alay konusu oldular

Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı: Alay konusu oldular

Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı yarışmacı sanan iki moderatör, ünlü şarkıcının birinci olamadığını zannederek tarihi bir pot kırdı.

Sunucu Funda Kalyoncuoğlu, 'Aramızda Kalmasın' programında Sabahattin Ali'nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabıyla ilgili olarak “Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum. Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir. Yani aşkları, ilişkileri filan” diyerek büyük bir pota imza atmıştı. Madonna'yla ilgili ikinci vaka da Ece Erken'den geldi. Magazin haberlerini yorumlayan Ece Erken Eurovision finalinde sahne alan dünya starının görüntülerini izledikten sonra canlı yayında 'Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonnasın sen, ne yapsan olur yani' derken partneri Bircan Bali de onu destekleyerek 'Nasıl birinci olamaz çok ilginç' şeklinde cümleler kurdu. Sosyal medyada alay konusu olun iki sunucu hakkında 'Cehalete bak ya inanılmaz', 'Lütfen biri şaka yaptıklarını söylesin' şeklinde yorumlar yapıldı. Bir takipçi de '2. Madonna vakası, ne çekti kadıncağız gıyabında bizim magazincilerden' dedi.  

(Güneş)

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