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  3. Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi

Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi

Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi

Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la olan velayet davasını geri çektiğini belirtti.

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Bir soda markasının reklam yüzü olan Erken düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Erken "Serkan, oğlu Eymen'e babalık yapmaya karar verdi. Bu kadar yıl sonra her insan değişebilir o yüzden bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdilik velayet davasını geri çektim' diye konuştu. Ece Erken, baba olduktan sonra 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la, barışan eski arkadaşı Alişan'ın ismini duyunca röportajı yarıda keserek, gazetecilere teşekkür etti.

(DHA)

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