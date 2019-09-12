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  3. Ece Erken, 'pizzaya tükürme' davasında beraat etti

Ece Erken, 'pizzaya tükürme' davasında beraat etti

Ece Erken, 'pizzaya tükürme' davasında beraat etti

Pizzayı içine tükürerek teslim eden kurye hakkında bir televizyon programında yaptığı konuşma sebebi ile hakkında dava açılan sunucu Ece Erken, beraat etti.

Eskişehir 9. Asliye Mahkemesinde görülen davaya, şikayetçi Hüseyin Alyüz ve avukatlar hazır bulundu. Programında Hüseyin Akyüz'ü 'çiftlik bank yöneticisi tosuncuk'a benzettiğini söylemesi sonucu açılan davada Avukat Kemal Sayılır, "Müvekkilim Hüseyin Alyüz'ü kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Davayı sonuçlandıran hakim, Ece Erken'in beraatına karar verdi.

(İHA)

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