Ece Erken kira isteyen ev sahibinin mesajlarını ifşa etti, koronavirüs var diye isyan etti!

Sunucu Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı dün sosyal medya hesabından ifşa etti. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine isyan etti ve evden çıkacağını söyledi.

'BENİM 3 EVİM VAR'

Ece Erken sitemini "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da, ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var İkisinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim.." sözleriyle dile getirdi. Ayrıca Erken, '3600 lira aidat artı 12 bin 500 lira kira... Villada kalırdım' diyerek takipçilerini şaşırttı.

TWITTER'DA 'TT' OLDU

Ece Erken'in paylaşımı Twitter'da olay oldu. TT listesine giren Erken, kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

'AİLEME BAKIYORDUM'

Ünlü sunucu, "18 yaşında sen ne yapıyordun bilmem ama ben aileme bakıyordum, 2. 3. el arabalara binip yatırım yaptım, evlerim var, Eymen'in çocuklarına yetecek gelirim var olay o değil kardeş..." dedi.